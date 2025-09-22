Приставы арестовали имущество бизнесмена, обвиняемого в убийстве бывшего депутата Рады Кивы

В декабре 2023 года Илья Кива был убит в подмосковной деревне Супонево. По предварительным данным, убийство носило заказной характер. Исполнительное производство в отношении Амирханяна было открыто на основании материалов, поступивших от Арбитражного суда Московской области, и предусматривает арест его имущества.
Если Амирханян будет признан виновным по делу об убийстве, то, по совокупности приговоров, ему может грозить до 15 лет лишения свободы.
Амирханян до этого уже находился в СИЗО, отбывая наказание по приговору Дмитровского городского суда за дачу взятки судебному приставу. Было установлено, что обвиняемый передал взятку за снятие ареста с расчётных счетов его компании «Дорлидер», которая проходила процедуру банкротства и задолжала налоговой около 780 млн рублей. Суд приговорил Амирханяна к 6 годам колонии общего режима со штрафом в размере 10-кратной суммы взятки (1,5 млн рублей). Вину он не признал.
Ранее сообщалось, что судебные приставы взыскивают с олимпийского чемпиона и хоккеиста Ивана Телегина почти 72 млн рублей, предназначенных, в частности, его бывшей жене, заслуженной артистке России Пелагее. Исполнительные производства были открыты на основании решений Никулинского суда Москвы и Одинцовского городского суда, касающихся раздела совместно нажитого имущества после развода в 2020 году. В спор входили апартаменты в элитном комплексе, автомобиль класса «люкс», загородный дом и средства на общем счёте. Суд также постановил выплату алиментов на несовершеннолетнюю дочь.