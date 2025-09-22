Ричмонд
В Бразилии 40 тысяч человек вышли на протесты. Видео

Более 40 тысяч человек приняли участие в массовой акции протеста на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро. Об этом пишет агентство Reuters.

В массовых протестах приняли участие более 40 тысяч человек.

«По расчетам исследователей Университета Сан-Паулу, на пляже Копакабана собрались 41,8 тысячи человек», — сказано в сообщении Reuters. Уточняется, что участники демонстрации выступали против изменений, которые могут затруднить привлечение парламентариев к уголовной ответственности и смягчить наказание для осужденных за попытку государственного переворота.

Митингующие держали плакаты с призывами к честности и прозрачности в работе законодательной власти, а также скандировали лозунги против принятия поправки о неприкосновенности. Многие из собравшихся выражали опасения, что новые законы приведут к безнаказанности должностных лиц и подрыву доверия к судебной системе страны. Организаторы акции подчеркнули, что намерены добиваться отмены спорных решений через дальнейшие общественные выступления и обращения к президенту Бразилии.

Массовые протесты против решений властей ранее проходили и в других странах: 10 сентября во Франции почти 200 тысяч человек вышли на акции против политики правительства, что привело к столкновениям с полицией и сотням задержаний. Подобные выступления свидетельствуют о растущем недовольстве граждан изменениями в законодательстве и усилении контроля со стороны властей.