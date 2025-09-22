В Бразилии 40 тысяч человек вышли на протесты. Видео

Массовые протесты против решений властей ранее проходили и в других странах: 10 сентября во Франции почти 200 тысяч человек вышли на акции против политики правительства, что привело к столкновениям с полицией и сотням задержаний. Подобные выступления свидетельствуют о растущем недовольстве граждан изменениями в законодательстве и усилении контроля со стороны властей.