Число погибших в результате атаки дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ) на крымский санаторий «Форос» увеличилось до трех, выросло и число пострадавших. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Сергей Аксенов.
«По уточненным данным, на текущий момент в результат атаки БПЛА в районе пгт (поселок городского типа. — Ред.) Форос три человека погибли, 16 получили ранения», — озвучил руководитель обновленные данные.
Сергей Аксенов выразил соболезнования семьям погибших и отметил, что пострадавшим будет оказана необходимая помощь и поддержка.
Ранее Министерство обороны России сообщило о теракте против гражданских объектов на территории Крыма. Под удар попала курортная зона, не имеющая военного значения. Вражеские беспилотники были оснащены фугасными боеприпасами. Налет был совершен в 19:30 по московскому времени 21 сентября.
Согласно первоначальной информации, 15 мирных жителей пострадали в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Крыму.
Республиканский Минздрав рассказал, что все пострадавшие при атаке украинских беспилотников на территорию санатория «Форос» в Крыму находятся под контролем медиков, им оказывают помощь. Медицинская помощь раненым оказывается силами службы «скорой помощи» региона и ФГБУ «Ялтинский многопрофильный медицинский центр Федерального медико-биологического агентства».
Позже советник Сергея Аксенова Олег Крючков сообщил, что одним из пострадавших оказался охранник местной школы. Советник добавил, что в результате ударов боевиков нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского в учебном заведении разрушен актовый зал, а также пострадала библиотека.
Вместе с тем российские военные уточнили, что в этот день дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. 16 дронов нейтрализовали над Черным морем. Кроме того, по три беспилотника сбили над Белгородской областью и Крымом.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев, в свою очередь, сообщил, что вечером 21 сентября в городе вновь звучал сигнал воздушной тревоги. Черноморский флот во взаимодействии с силами ПВО отразил атаку беспилотников. Над морем в районе Севастопольской бухты, Качи было сбито три вражеских беспилотника.