Аэропорт Иваново временно закрыт: введены ограничения на полеты

В аэропорту Иваново введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Решение принято Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиация) для обеспечения безопасности полетов.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении ведомства.
Детали, вызвавших необходимость введения таких мер, пока не разглашаются. Авиакомпании и пассажиров просят следить за официальными сообщениями и расписанием рейсов.
