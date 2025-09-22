Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорт Иваново временно закрыт: введены ограничения на полеты

В аэропорту Иваново введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

В аэропорту Иваново введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Решение принято Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиация) для обеспечения безопасности полетов.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении ведомства.

Детали, вызвавших необходимость введения таких мер, пока не разглашаются. Авиакомпании и пассажиров просят следить за официальными сообщениями и расписанием рейсов.

Ранее на Краснодарский край совершили налёт беспилотники.