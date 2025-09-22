Украинская армия совершила обстрел гражданских объектов на территории Республики Крым. По информации Министерства обороны Российской Федерации, вооружённые силы Украины нанесли удары по курортной зоне, которая не имеет стратегического значения. Атака была проведена с использованием беспилотных летательных аппаратов, оснащённых фугасными боеприпасами.
«Киевским режимом совершена преднамеренная террористическая атака на гражданские объекты на территории Республики Крым в 19:30 21 сентября по московскому времени», — говорится в сообщении.
Дроны ВСУ атаковали санаторий «Форос» и школу. В результате нападения три человека погибли, а ещё 16 получили ранения различной степени тяжести, информирует ведомство.
Министерство здравоохранения Крыма сообщило, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Власти уточнили, что в школе, которая подверглась атаке, разрушены спортзал и библиотека, а также ранен охранник. Ученики школы переведены на дистанционное обучение.
Известно, что санаторно-курортная отрасль Крыма продолжает свою работу в штатном режиме, несмотря на недавний инцидент с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Министерство поддерживает связь с руководством санатория «Форос», где в результате атаки БПЛА были повреждены некоторые объекты.
Недавно советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что Вооруженные силы Украины начали обстрелы Константиновки с замаскированных позиций за пределами города. По его словам, украинские войска ведут огонь с закрытых минометных позиций, расположенных вдоль трассы Константиновка — Артемовск.
Основной целью таких атак является городская застройка и места, где могут находится мирные жители, что создает иллюзию нападения со стороны российских войск.
Кимаковский подчеркнул, что это делается с целью максимального ущерба гражданскому населению и последующего обвинения в подобных действиях российских военнослужащих. Он также отметил, что подобная тактика использовалась и в Красноармейске, где украинские силы наносили удары как с окраин, так и внутри города.