В Иркутской области дорожные аварии унесли жизни 15 человек за неделю. Всего за этот период произошло 63 ДТП, в которых пострадали 83 жителя, в том числе и 15 детей. Как сообщили КП-Иркутск в полиции, их доставили в больницы с травмами различной степени тяжести.