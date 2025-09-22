В Иркутской области дорожные аварии унесли жизни 15 человек за неделю. Всего за этот период произошло 63 ДТП, в которых пострадали 83 жителя, в том числе и 15 детей. Как сообщили КП-Иркутск в полиции, их доставили в больницы с травмами различной степени тяжести.
— 93 транспортных средства повредились из-за превышения скорости, нарушения правил расположения автомобилей на дорогах. Пять раз водители не соблюдали очередность проезда и столько же нарушили правила проезда пешеходного перехода, — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Зафиксировано две аварии с участием нетрезвых водителей. Кроме того, 16 нарушителей сели за руль без прав, а в 24 случаях отсутствовал полис ОСАГО. В восьми инцидентах автомобилисты скрылись с места аварии.