Иностранец, обливший кошку кипятком, получил 5 суток ареста. Он решил, что это слишком много, и подал апелляцию

Видео с этим зверством в Яккасарайском районе Ташкента разлетелось по интернету, вызвав волну возмущения. И вот — решение суда не заставило себя долго ждать.
По информации от общества защиты животных Mehr va Oqibat, инцидент получил официальную правовую оценку. Суд назначил иностранцу пять суток административного ареста. Это не огромный срок, но, как оказалось, и он показался живодеру чрезмерным.
После оглашения приговора адвокаты мужчины попытались обжаловать решение суда в апелляционной инстанции. Они настаивали на замене ареста на денежный штраф — мол, наказывать так строго за насилие над животным, пусть и варварское, не стоит. Но суд оказался непреклонен.
Судья оставил первоначальное наказание и отказал в апелляции. Арест остаётся в силе, а возмущённый гражданин Китая теперь может поразмышлять о гуманности и законах Узбекистана уже в условиях изоляции.
Общество Mehr va Oqibat заявило, что намерено добиваться депортации иностранного гражданина.