В Алматы Mitsubishi столкнулся с автобусом, водитель госпитализирован

Ранним утром 22 сентября в Алматы произошло жесткое столкновение между Mitsubishi Lancer и автобусом Kaessbohrer Setra, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По предварительной информации, туристический автобус двигался по пр. Назарбаева в южном направлении, а легковушка — по ул. Маметовой в восточном направлении и совершал левый поворот на пр. Назарбаева.

По еще не выясненным обстоятельствам водитель Mitsubishi Lancer выехал полностью на встречную полосу.

После чего на полном ходу он врезался в автобус. В результате этого ДТП водитель Mitsubishi получил тяжелые повреждения и был экстренно госпитализирован.

Все обстоятельства этого дорожно-транспортного происшествия предстоит выяснить сотрудникам полиции.