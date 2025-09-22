В Алматы Mitsubishi столкнулся с автобусом, водитель госпитализирован

По предварительной информации, туристический автобус двигался по пр. Назарбаева в южном направлении, а легковушка — по ул. Маметовой в восточном направлении и совершал левый поворот на пр. Назарбаева.
По еще не выясненным обстоятельствам водитель Mitsubishi Lancer выехал полностью на встречную полосу.
После чего на полном ходу он врезался в автобус. В результате этого ДТП водитель Mitsubishi получил тяжелые повреждения и был экстренно госпитализирован.
Все обстоятельства этого дорожно-транспортного происшествия предстоит выяснить сотрудникам полиции.