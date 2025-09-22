Ким Чен Ын рассказал о пользе СВО для Северной Кореи

Ранее Ким Чен Ын уже встречался с семьями погибших военных, участвовавших в зарубежной операции, и выражал им соболезнования, а также проводил церемонию награждения военнослужащих, принимавших участие в освобождении Курской области. КНДР располагает одной из крупнейших армий в мире, насчитывающей до 1,2 миллиона военнослужащих и значительные мобилизационные ресурсы.