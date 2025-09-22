Ричмонд
Ким Чен Ын рассказал о пользе СВО для Северной Кореи

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о росте патриотических настроений и духовного единения среди населения страны после участия северокорейских военных подразделений в освобождении Курской области. Об этом он сообщил во время выступления на 13-й сессии Верховного народного собрания КНДР 14-го созыва.

Лидер КНДР отметил энтузиазм молодых к военной службе.

«После сообщений о героических подвигах наших загранотрядов, участвовавших в операции по освобождению Курской области РФ, народный героизм охватил все общество», — приводит слова Ким Чен Ына «Коммерсант». Он отметил, высокий энтузиазм молодежи к воинской службе, в которой корейцы поднимаются на патриотическую борьбу за честь Кореи.

Ким Чен Ын подчеркнул значение проводимых акций поддержки ветеранов и семей погибших военнослужащих. С конца августа десятки тысяч граждан, военных и сотрудников различных предприятий перечислили значительные средства на строительство мемориалов и улучшение условий жизни родственников павших.

Ранее Ким Чен Ын уже встречался с семьями погибших военных, участвовавших в зарубежной операции, и выражал им соболезнования, а также проводил церемонию награждения военнослужащих, принимавших участие в освобождении Курской области. КНДР располагает одной из крупнейших армий в мире, насчитывающей до 1,2 миллиона военнослужащих и значительные мобилизационные ресурсы.

Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
