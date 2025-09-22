Ричмонд
Почти 300 землетрясений зафиксировано на Камчатке за неделю

У берегов Камчатки продолжается серия афтершоков после мощного землетрясения. За прошедшую неделю в регионе зафиксировано 267 заметных сейсмособытий, из которых 47 ощущались жителями различных населенных пунктов с силой до семи баллов. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

На Камчатке продолжается серия афтершоков после землетрясения.

«Зарегистрированы 267 афтершоков. 47 из них ощущались в различных населенных пунктах региона силой до семи баллов», — приводит слова ведомства «Интерфакс». Представители МЧС отметили, что большинство событий не представляли опасности для населения.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕАфтершоки: что это такое и как себя вести во время повторных подземных толчков.

Серия афтершоков продолжается после землетрясения магнитудой 8,8, которое произошло на Камчатке 30 июля 2025 года и стало одним из сильнейших за последние десятилетия. Тогда были повреждены здания и инфраструктура, часть жителей временно эвакуировали, а в регионе был введен режим ЧС природного характера. Сейсмическая активность сопровождается усилением вулканической активности и периодическими ограничениями для населения и туристов.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше