Президент Колумбии просит Мексику помочь в поисках певца B-King и DJ Эрреры

По данным прокуратуры Мехико, 31-летний Байрон Санчес исчез 16 сентября после того, как отправился в спортзал в районе Поланко. В тот же день пропал и 35-летний Хорхе Эррера. Оба артиста недавно выступали на концерте в штате Сонора.