Президент Колумбии просит Мексику помочь в поисках певца B-King и DJ Эрреры

Президент Колумбии Густаво Петро обратился к главе Мексики Клаудии Шейнбаум с просьбой оказать содействие в поисках пропавшего в Мехико колумбийского певца Байрона Санчеса, известного под сценическим псевдонимом B-King, и его коллеги — диджея Хорхе Эрреры, выступающего как DJ Regio Clown.
В своем обращении, опубликованном в соцсети X, Петро подчеркнул важность совместных усилий для скорейшего нахождения артистов живыми. Он также призвал мексиканское общество и дипломатический корпус Колумбии в Мексике объединиться для поддержания надежды и сохранения культурных связей между странами.
По данным прокуратуры Мехико, 31-летний Байрон Санчес исчез 16 сентября после того, как отправился в спортзал в районе Поланко. В тот же день пропал и 35-летний Хорхе Эррера. Оба артиста недавно выступали на концерте в штате Сонора.
Мексиканские правоохранительные органы распространили ориентировки с описанием внешности музыкантов и ведут поиски совместно с колумбийскими дипломатами. Семья певца, включая сестру Стефанию Агудело, активно призывает общественность помочь в розыске через социальные сети.
Президент Петро выразил надежду, что усилия обеих стран помогут вернуть молодых талантливых музыкантов домой живыми и невредимыми, подчеркнув их важную роль в объединении молодежи Латинской Америки через музыку и культуру.
