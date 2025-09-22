Северная Корея разработала секретное оружие

«Помимо этого, мы получили новое секретное оружие. Были достигнуты немалые успехи в сфере оборонной науки и исследований, которые внесут большой вклад в резкое увеличение боевого потенциала», — сказал Ким Чен Ын. Он также отметил, что в КНДР добиваются непрерывного развития в деле укрепления обороны государства.