Северная Корея разработала секретное оружие

Лидер КНДР заявил о разработке нового секретного оружия.
КНДР объявила о появлении нового секретного оружия в рамках укрепления оборонного потенциала. Об этом сообщил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на сессии Верховного народного собрания в Пхеньяне.
«Помимо этого, мы получили новое секретное оружие. Были достигнуты немалые успехи в сфере оборонной науки и исследований, которые внесут большой вклад в резкое увеличение боевого потенциала», — сказал Ким Чен Ын. Он также отметил, что в КНДР добиваются непрерывного развития в деле укрепления обороны государства.
Он также сообщил о готовности КНДР к переговорам с США, если американская сторона откажется от идеи денуклеаризации народной республики. Ким Чен Ын подчеркнул, что страна чувствует себя в наибольшей безопасности благодаря развитию ядерных сил. Детали относительно характеристик нового оружия и планов его использования не раскрываются.
Ранее Ким Чен Ын неоднократно подчеркивал, что КНДР не намерена отказываться от ядерного оружия, поскольку этот статус закреплен в Конституции страны. В начале сентября Северная Корея успешно испытала новый твердотопливный ракетный двигатель, что стало частью курса на модернизацию вооруженных сил и дальнейшее укрепление оборонного потенциала.