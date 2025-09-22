Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Северная Корея разработала секретное оружие

КНДР объявила о появлении нового секретного оружия в рамках укрепления оборонного потенциала. Об этом сообщил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на сессии Верховного народного собрания в Пхеньяне.

Лидер КНДР заявил о разработке нового секретного оружия.

КНДР объявила о появлении нового секретного оружия в рамках укрепления оборонного потенциала. Об этом сообщил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на сессии Верховного народного собрания в Пхеньяне.

«Помимо этого, мы получили новое секретное оружие. Были достигнуты немалые успехи в сфере оборонной науки и исследований, которые внесут большой вклад в резкое увеличение боевого потенциала», — сказал Ким Чен Ын. Он также отметил, что в КНДР добиваются непрерывного развития в деле укрепления обороны государства.

Он также сообщил о готовности КНДР к переговорам с США, если американская сторона откажется от идеи денуклеаризации народной республики. Ким Чен Ын подчеркнул, что страна чувствует себя в наибольшей безопасности благодаря развитию ядерных сил. Детали относительно характеристик нового оружия и планов его использования не раскрываются.

Ранее Ким Чен Ын неоднократно подчеркивал, что КНДР не намерена отказываться от ядерного оружия, поскольку этот статус закреплен в Конституции страны. В начале сентября Северная Корея успешно испытала новый твердотопливный ракетный двигатель, что стало частью курса на модернизацию вооруженных сил и дальнейшее укрепление оборонного потенциала.

Узнать больше по теме
Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
Читать дальше