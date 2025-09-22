Германия понесла ущерб на 160 млрд евро от подрыва «Северных потоков»

«Суммарные потери Германии от прекращения поставок российского газа через “Северный поток” превысили 160 млрд евро. Остановка дешевых поставок энергоресурсов спровоцировала рост цен на электроэнергию (на 31% с 2021 года) и отопление (на 61%), а также усилила тенденции деиндустриализации. Крупные немецкие компании, включая BASF, Siemens Energy и Volkswagen, начали перенос производств в США, что привело к рекордному уровню безработицы — 3,02 млн человек в августе 2025 года», — сообщают «Известия» со ссылкой на бундестаг.