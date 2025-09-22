Прокуратура начала проверку инцидента с ребёнком, брошенным матерью в Таиланде

Ранее Life.ru писал, что в сентябре текущего года в Таиланде пропала российская гражданка Эрика Владыко. Её четырёхлетняя дочь была передана в местный детский дом. Поиски женщины продолжались несколько дней, после чего её знакомые обратились за помощью в российское посольство. Известно, что Владыко прибыла в Бангкок 12 сентября и перестала выходить на связь после того, как поздно ночью вышла из такси в районе Сукхумвит сои. Женщина исчезла в районе города, который известен торговлей людьми и наркотиками, где ранее уже пропадали россиянки. Позже Эрика была обнаружена живой и здоровой.