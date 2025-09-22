Ричмонд
Прокуратура начала проверку инцидента с ребёнком, брошенным матерью в Таиланде

Прокуратура Приморского края начала проверку обстоятельств, связанных с оставлением российской гражданкой Эрикой Владыко без присмотра её малолетнего ребёнка в одном из отелей Таиланда. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Источник: Life.ru

«Прокуратура поставила на контроль установление всех обстоятельств произошедшего и даст принципиальную оценку соблюдению требований законодательства о защите прав несовершеннолетних. Не останется без внимания работа органов системы профилактики, призванных обеспечить благополучие в семьях с детьми», — говорится в сообщении.

Ранее Life.ru писал, что в сентябре текущего года в Таиланде пропала российская гражданка Эрика Владыко. Её четырёхлетняя дочь была передана в местный детский дом. Поиски женщины продолжались несколько дней, после чего её знакомые обратились за помощью в российское посольство. Известно, что Владыко прибыла в Бангкок 12 сентября и перестала выходить на связь после того, как поздно ночью вышла из такси в районе Сукхумвит сои. Женщина исчезла в районе города, который известен торговлей людьми и наркотиками, где ранее уже пропадали россиянки. Позже Эрика была обнаружена живой и здоровой.