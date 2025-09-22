Школа с 92-летней историей и санаторий с царских времен: что известно об атаке ВСУ на здания в Крыму

В советский период на территории бывшего имения было принято решение о создании детского санатория под названием «Форос». Однако функционировал он недолго — лишь до начала Великой Отечественной войны. После ее окончания эта территория перешла в ведение управления делами ЦК КПСС и стала использоваться как место для отдыха и оздоровления. С 1945 года инфраструктура санатория непрерывно развивалась: возводились новые современные корпуса для проживания, а также различные социальные объекты. В частности, в 1966 году здесь был построен крытый кинотеатр с широким экраном, рассчитанный на 600 зрителей.