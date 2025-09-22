Школа с 92-летней историей и санаторий с царских времен: что известно об атаке ВСУ на здания в Крыму

В результате атаки беспилотников ВСУ на Крым погибли три человека, еще 16 получили ранения.
Украинские беспилотники нанесли удар по курортной зоне Крыма. В результате чего в поселке Форос погибли три человека и 16 получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ. По данным военного ведомства, дроны были оснащены фугасными боезарядами. Серьезные повреждения получили местное учебное заведение и санаторий.
Зданию Форосской школы больше 90 лет. Из-за удара БПЛА была повреждена библиотека, в актовом зале случился пожар. Ранения также получил охранник. После случившегося детей перевели на дистанционное обучение. В санатории же сообщили, что лечебно-профилактическое учреждение работает в штатном режиме. Что известно о зданиях, которые атаковали дроны ВСУ — в материале URA.RU.
Что известно о школе.
Последствия удара БПЛА.
После удара украинских беспилотников в здании школы сильно пострадала библиотека. Полностью разрушен актовый зал. В нем также произошло возгорание, с которым оперативно справились пожарные. Кроме того, пострадал охранник школы. Детей перевели на дистанционное обучение.
Форосская школа была основана в 1933 году. В 1961 году для нее построили новое здание, где ученики получали восьмилетнее образование. Спустя 15 лет школа стала средней общеобразовательной с политехническим уклоном. В 1991 году ее реорганизовали, присвоив статус средней школы, а через год ввели в эксплуатацию современное здание.
В постсоветский период школа продолжала менять свой статус. В 1995 году она стала учреждением I-III ступеней, а в 2001 году объединилась с детским садом, превратившись в Форосскую школу-сад. В 2009 году учебное заведение получило новое название — Форосский учебно-воспитательный комплекс.
После 2014 года школа была повторно реорганизована. Сначала она стала казенным учреждением, затем — бюджетным. В 2016 году ей вернули историческое название — «Форосская средняя школа». А в 2019 году учебное заведение получило имя героя Великой Отечественной войны А. С. Терлецкого, которое носит до сих пор.
Что известно о санатории.
Лечебное учреждение находится на южном побережье Крыма. История санатория «Форос» напрямую берет начало в царский период Российской империи — а именно, в 1887 году, когда российский меценат и «чайный король» Александр Григорьевич Кузнецов купил имение в Форосе.
В этом году Кузнецов столкнулся с тяжелым заболеванием. Туберкулез значительно ухудшил состояние здоровья российского предпринимателя, занимавшегося торговлей чаем и фарфором. По совету врачей Кузнецову было рекомендовано проводить больше времени в благоприятном климате крымского побережья, известном своими целебными свойствами.
Меценат увидел на аукционе поместье площадью 300 гектаров. Кузнецов решил купить данное имение, которое в будущем превратится в санаторий. Купец захотел, чтобы в его саду росли не только обычные для южного берега Крыма растения, но и те, что встречаются в Азии, Европе и Америке. Так он начал создавать разнообразие растений на этой территории. Меценат потратил на это шесть лет. За это время он собрал много уникальных видов.
В советский период на территории бывшего имения было принято решение о создании детского санатория под названием «Форос». Однако функционировал он недолго — лишь до начала Великой Отечественной войны. После ее окончания эта территория перешла в ведение управления делами ЦК КПСС и стала использоваться как место для отдыха и оздоровления. С 1945 года инфраструктура санатория непрерывно развивалась: возводились новые современные корпуса для проживания, а также различные социальные объекты. В частности, в 1966 году здесь был построен крытый кинотеатр с широким экраном, рассчитанный на 600 зрителей.
Ключевым этапом в истории санатория стало возведение в 1988 году 14-этажного Спального корпуса, рассчитанного на 306 человек. Строительство объекта осуществляли два военно-строительных отряда, дислоцированных в поселке Форос. Ввод нового корпуса в эксплуатацию постепенно привел к отказу от использования небольших спальных зданий. Тем не менее, в 1990-х годах санаторий начал постепенно приходить в запустение.
Уже в 21 веке было решено не только вернуть санаторию прежнюю значимость, но и сделать его более удобным и современным. В 2017 году была проведена большая реконструкция. В ходе работ были обновлены номера и инфраструктура, куплено новое оборудование, изменен дизайн и оснащение комнат, усилена медицинская база, а также улучшена территория вокруг. Общее количество номеров выросло с 221 до 223.
«Форос» являлся очень популярным местом отдыха среди известных и знаменитых людей. В разное время его посещали певицы Людмила Зыкина, Валентина Толкунова, футболист Лев Яшин, певцы Иосиф Кобзон, Эдуард Хиль, Юрий Лоза, Поль Робсон, актеры Ролан Быков, Леонид Броневой, космонавты Юрий Гагарин и Герман Титов, а также писатели Максим Горький, Юлиан Семенов и многие другие.
На данный момент территория санатория работает в штатном режиме. Для туристов и жителей Крыма открыта горячая линия Минтуризма Крыма. Позвонить можно по телефону 8 800 511 80 18. По данным главы Республики, после атаки украинских БПЛА известно о трех погибших и 16 пострадавших.