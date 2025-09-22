Российская подлодка «Архангельск» нанесла удар в Баренцевом море

Ранее в сентябре 2025 года аналогичные учения с применением крылатых ракет «Оникс» и «Гранит» провели атомные подводные лодки «Красноярск» и «Омск» Тихоокеанского флота в Охотском море. Тогда стрельбы проходили в рамках масштабных командно-штабных учений по обороне морских коммуникаций на Дальнем Востоке, в которых участвовали также надводные корабли и авиация.