Макрон поспорил с Трампом из-за российской нефти

Высказывание Макрона связано с недавними заявлениями Трампа. Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости полного отказа Европы от российских энергоносителей, подчеркивая это требование как ключевой элемент антироссийских санкций. Однако эксперты и СМИ отмечали, что реализовать такой шаг в краткосрочной перспективе сложно из-за зависимости ЕС от поставок из РФ, несмотря на значительное сокращение импорта после 2022 года и переход к альтернативным поставщикам.