Ростовская область подверглась массированной атаке БПЛА

В Ростовской области подразделениями противовоздушной обороны отражена массированная атака беспилотников ВСУ. Об этом рассказал глава региона Юрий Слюсарь.

Дроны сбиты в нескольких районах области.

В Ростовской области подразделениями противовоздушной обороны отражена массированная атака беспилотников ВСУ. Об этом рассказал глава региона Юрий Слюсарь.

«Отразили массированную воздушную атаку врага», — написал Слюсарь в своем telegram-канале. Он добавил, что в ходе операции в ряде районов, включая Таганрог, Миллеровский, Чертковский и Шолоховский, были уничтожены и перехвачены дроны.

Сообщается, что в результате данных инцидентов жертв и пострадавших среди гражданского населения нет. Уточняется, что в Миллеровском районе, на территории хутора Красная звезда, возник пожар сухой травы на площади около ста квадратных метров. Поступила информация, что возгорание было ликвидировано в оперативном порядке.

