Слюсарь: ПВО отразила массированную воздушную атаку ВСУ в Ростовской области

Расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили украинские беспилотники в Таганроге, Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Источник: Life.ru

«В Ростовской области силы ПВО отразили массированную воздушную атаку врага», — написал он в Telegram-канале.

По предварительной информации, никто из людей не пострадал. В хуторе Красная Звезда (Миллеровский район) произошло возгорание сухой травы на площади 100 квадратных метров. Огонь был оперативно ликвидирован.

Ранее в Краснодарском крае обнаружили обломки сбитых украинских беспилотников в двух районах: в Славянском и Калининском. Пострадавших нет, на местах крушения работают экстренные службы. В Славянске-на-Кубани фрагменты БПЛА упали на территорию трёх частных домов. В станице Гривенская обломки серьёзно повредили крышу одного из домов, вызвав пожар.

