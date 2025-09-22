Сборщик дикоросов пропал в Хабаровском крае

В Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю в субботу, 20 сентября, поступил запрос на оказание помощи в проведении поисковой операции в Амурском районе. По информации единой дежурно-диспетчерской службы, в лесополосе вблизи станции Джармен пропал 73-летний мужчина. Он отправился в лес для сбора дикоросов и не вернулся, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Проведение поисков осложняется труднодоступностью местности и отсутствием наземного транспортного сообщения. Накануне бортом МИ-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра в указанный район доставлены 5 спасателей поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Они оснащены необходимым инвентарём, оборудованием и снаряжением.
За сутки поиски результата не принесли, продолжаются сегодня.
Спасатели МЧС России отмечают, что далеко не всегда заблудившиеся люди могут сами найти дорогу домой и тем более провести ночь в лесу. Поэтому перед тем, как отправиться для сбора ягод, грибов и других дикоросов в природную среду, следует тщательно подготовиться. Наличие заряженного мобильного телефона в большинстве случаев обеспечивает успех поисковой операции. Также жизненно необходимо изучить заранее прогноз погоды, маршрут движения, взять с собой запас воды, перекус, спички, компас, лекарства. И обязательно сообщить родственникам (друзьям, знакомым), куда вы идете, в какой район, в каком направлении, когда планируете вернуться.