Сборщик дикоросов пропал в Хабаровском крае

Спасатели МЧС России отмечают, что далеко не всегда заблудившиеся люди могут сами найти дорогу домой и тем более провести ночь в лесу. Поэтому перед тем, как отправиться для сбора ягод, грибов и других дикоросов в природную среду, следует тщательно подготовиться. Наличие заряженного мобильного телефона в большинстве случаев обеспечивает успех поисковой операции. Также жизненно необходимо изучить заранее прогноз погоды, маршрут движения, взять с собой запас воды, перекус, спички, компас, лекарства. И обязательно сообщить родственникам (друзьям, знакомым), куда вы идете, в какой район, в каком направлении, когда планируете вернуться.