Ким Чен Ын высказался об объединении Северной и Южной Кореи

Лидер КНДР Ким Чен Ын исключил возможность объединения с Южной Кореей, назвав ее «колонией США» и «неизменным врагом». Такое заявление глава Северной Кореи сделал на 13-й сессии Верховного народного собрания КНДР 14-го созыва.

Лидер КНДР исключил объединение с Южной Кореей.

Лидер КНДР Ким Чен Ын исключил возможность объединения с Южной Кореей, назвав ее «колонией США» и «неизменным врагом». Такое заявление глава Северной Кореи сделал на 13-й сессии Верховного народного собрания КНДР 14-го созыва.

«…С точки зрения национальных интересов, мы не намерены объединяться со страной, которая передала свою политику и национальную оборону иностранным державам», — приводит слова Ким Чен Ына «Коммерсант». Он добавил, что враждебная позиция Южной Кореи по отношению к северному соседу сохраняется, а стремление уничтожить существующий строй в КНДР является «врожденным».

В своем выступлении Ким Чен Ын также обратил внимание на увеличение военных расходов в Южной Корее. По его данным, бюджетный план Южной Кореи на 2026 год предусматривает рост оборонного бюджета на 8,2% по сравнению с предыдущей администрацией Юн Сок Еля. Лидер КНДР отметил, что эти меры свидетельствуют о сохранении конфронтационного курса Сеула, несмотря на публичные заявления о стремлении к диалогу.

Ранее Ким Чен Ын заявлял, что после участия северокорейских военных подразделений в освобождении Курской области в стране повышаются патриотические настроения и укрепление духовного единства среди населения. По его словам, особенно заметен рост интереса молодежи к службе в армии, где корейцы проявляют стремление к патриотической борьбе за честь своей родины.

