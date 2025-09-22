Ким Чен Ын высказался об объединении Северной и Южной Кореи

В своем выступлении Ким Чен Ын также обратил внимание на увеличение военных расходов в Южной Корее. По его данным, бюджетный план Южной Кореи на 2026 год предусматривает рост оборонного бюджета на 8,2% по сравнению с предыдущей администрацией Юн Сок Еля. Лидер КНДР отметил, что эти меры свидетельствуют о сохранении конфронтационного курса Сеула, несмотря на публичные заявления о стремлении к диалогу.