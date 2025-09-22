Британия преподнесла России «подарок»

Авторы отчета подчеркивают, что обеспокоенность парламентариев вызвана именно планами по сокращению финансирования Министерства иностранных дел. По мнению депутатов, это приведет к тому, что Китай и Россия смогут активнее продвигать свои инициативы в ООН за счет ослабления позиций Великобритании. Отмечается, что комитет призвал правительство пересмотреть бюджетные решения и предложил дополнительные меры для сохранения влияния страны в международных организациях.