В Британии сокращают бюджет МИД.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер должен обратить внимание на то, что сокращение бюджета МИД ведет к ослаблению позиций страны в Организации Объединенных Наций, что выгодно Китаю и России. Об этом сообщает британский таблоид Daily Express.
«Правительство сэра Кира Стармера было предупреждено, что Британия делает “подарок Китаю и России”, ослабляя влияние страны в Организации Объединенных Наций», — приводит таблоид выдержку из отчета. В документе отмечается, что такие шаги могут поставить под угрозу национальные интересы Соединенного Королевства.
Авторы отчета подчеркивают, что обеспокоенность парламентариев вызвана именно планами по сокращению финансирования Министерства иностранных дел. По мнению депутатов, это приведет к тому, что Китай и Россия смогут активнее продвигать свои инициативы в ООН за счет ослабления позиций Великобритании. Отмечается, что комитет призвал правительство пересмотреть бюджетные решения и предложил дополнительные меры для сохранения влияния страны в международных организациях.
Ранее в британском правительстве произошли масштабные перестановки: Иветт Купер сменила пост министра внутренних дел на должность главы МИД, а другие ключевые позиции также были обновлены на фоне отставки заместителя премьер-министра Анджелы Рейнер из-за скандала с неуплатой гербового сбора. Эти кадровые изменения совпали с обсуждением планов по сокращению бюджета МИД, что вызывает обеспокоенность по поводу влияния Великобритании на международной арене.