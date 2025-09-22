Виновному в халатности, из-за которой погиб мальчик в Забайкалье вынесли приговор

Главе городского поселения Шилка в Забайкальском крае вынесли приговор. Дело в том, что он признан виновным в халатности, из-за которой погиб 10-летний мальчик. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР по Забайкальскому краю, мужчина знал об аварийном состоянии многоквартирного дома, но не организовал его снос, установку ограждения, чтобы люди туда не подходили. Также не предупредил жителей об опасности.