Виновному в халатности, из-за которой погиб мальчик в Забайкалье вынесли приговор

Глава города Шилка знал об аварийном состоянии дома, но не организовал его снос.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Главе городского поселения Шилка в Забайкальском крае вынесли приговор. Дело в том, что он признан виновным в халатности, из-за которой погиб 10-летний мальчик. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР по Забайкальскому краю, мужчина знал об аварийном состоянии многоквартирного дома, но не организовал его снос, установку ограждения, чтобы люди туда не подходили. Также не предупредил жителей об опасности.

— 2 февраля 2025 года на ребенка, который играл на территории дома, обрушилась шестиметровая кирпичная печь. От полученных травм мальчик погиб, — уточнили в следственном комитете.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в день гибели, ребенок хотел с другом разбирать печку в уже разрушенном бараке. Но мама эту идею сразу не одобрила.

Суд приговорил подсудимого к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. К тому же, с виновного взыскали 500 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.