«Я прощаю убийцу своего мужа»: как прошла панихида по убитому консервативному политику Кирку

Арена, где проходила панихида по убитому политику, была практически полностью заполнена.
В американском штате Аризона на спортивной арене State Farm прошла церемония прощания с Чарли Кирком, занимавшим видное место среди американских консервативных политиков и общественных деятелей. 31-летний мужчина был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта. В траурном мероприятии приняли участие американский лидер Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс, а также представители администрации. Помимо них, среди присутствующих был и предприниматель Илон Маск.
Во время панихиды глава Белого дома раскрыл последние слова умершего Кирка. Кроме того, Трамп пообещал наградить политика «Президентской медалью Свободы». Вдова Кирка рассказала, что простила убийцу ее мужа, а американский журналист Такер Карлсон даже сравнил сторонника американского президента с Иисусом Христом.
На это событие также отреагировали и в России. Философ Александр Дугин заявил, что убийство Кирка лишь показывает необратимый раскол в американском обществе. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев на фоне прощания с политиком заметил, что простые американцы теперь увидят ложные нарративы, которые продвигал экс-президент США Джо Байден. Как прошла церемония прощания с Чарли Кирком — в материале URA.RU.
Где проходила панихида.
Церемония прощания с консервативным политиком проходила в американском штате Аризона на спортивной арене State Farm. По сообщениям американских журналистов, 73-тысячный стадион был заполнен практически полностью. Свободных мест оставалось несколько сотен.
Кто присутствовал на прощании.
На панихиде находился американский лидер Дональд Трамп. Он находился на отдельной трибуне. Кроме него присутствовали члены администрации президента США, включая госсекретаря Марко Рубио, вице-президента Джей Ди Вэнса и главы Пентагона Пита Хегсета. Они расположились среди остальных зрителей на стадионе. Также на мероприятии присутствовали Эрика Кирк — вдова погибшего и миллиардер Илон Маск.
Что говорили пришедшие.
Трамп.
Трамп сообщил, что Кирк будет посмертно награжден одной из высших наград СШАФото: Official White House Photo / Shealah Craighead.
Глава Белого дома рассказал о последних словах Чарли Кирка, с которыми тот обратился к Трампу. Президент США сообщил, что активист просил его спасти Чикаго от роста преступности.
«Одно из последнего, что он сказал мне: “Пожалуйста, сэр, спасите Чикаго”. Мы сделаем это, мы спасем Чикаго от ужасных преступлений», — сказал американский лидер.
Также в ходе своего выступления Трамп сообщил, что наградит убитого политика посмертно. Кирку посмертно будет вручена высшая награда страны.
«Я награжу Чарли Кирка высшей гражданской наградой страны: “Президентской медалью Свободы”», — отметил президент США. По словам президента Штатов, дата вручения будет назначена позже.
Кроме того, Трамп подчеркнул, что именно Кирк обеспечил ему поддержку молодежи на прошедших президентских выборах в стране. По словам президента США, сперва никто не ожидал такой поддержки от молодых американцев.
«Никто поначалу не думал, что это может перерасти в нечто такое огромное. Его движение стало сокрушительной силой в американской политике. К нему приходили огромные толпы. Мы выиграли столько молодых голосов, сколько не было ни у одного кандидата. Он был большим фактором», — подчеркнул глава Белого дома.
Вдова погибшего.
Эрика Кирк в ходе церемонии прощания сообщила о том, что прощает подозреваемого в убийстве ее супруга. По ее словам, именно так бы и поступил покойный политик.
«Я прощаю его, потому что Христос прощал. И так бы поступил Чарли», — сказала вдова погибшего активиста.
Она также добавила, что ее муж стремился помочь молодым людям, оказавшимся в положении, схожем с тем, в котором оказался его убийца. Когда свою речь произносил Трамп, он попросил Эрику Кирк вновь подняться на сцену. После чего крепко обнял ее.
Джей Ди Вэнс.
Вице-президент США раскрыл, кем именно был убит политик. По словам Вэнса, это сделали те, кто «презирает добродетели современной цивилизации».
«Его забрали у нас те, кто презирает добродетели, на которых, в действительности, зиждется наша цивилизация: диалог, поиск истины, семья и вера», — отметил вице-президент США. Он добавил, что потеря Кирка стала ударом для всех, кто разделяет эти ценности.
Илон Маск.
По мнению миллиардера, Кирка убили за то, что он «показал людям Свет». «Чарли был убит Тьмой за то, что показал людям Свет», — написал Маск в соцсети X.
Мероприятие также стало примечательно тем, что миллиардер находился рядом с президентом США. Они вместе сидели на отдельной трибуне на соседних стульях и общались друг с другом. Американский лидер и миллиардер даже пожали друг другу руки. Трамп также на прощание похлопал Маска по спине. Сообщается, что это их первая встреча после ссоры в июне, когда они поссорились на фоне масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, предложенного главой Белого дома.
Такер Карлсон.
Американский журналист сравнил убитого Кирка с Иисусом Христом. «В его душе не было страха до последнего момента. Он как Иисус», — заявил Такер Карлсон.
Гости панихиды об отношениях США и РФ.
Участники траурной церемонии по консервативному активисту Чарли Кирку выразили мнение о необходимости укрепления сотрудничества между Россией и Соединенными Штатами. Об этом сообщили российские журналисты, присутсвовашие на панихиде.
«Мы любим русских!» — сказал один из гостей. Как отмечают участники мероприятия, они рассматривают развитие диалога между Москвой и Вашингтоном в качестве важного и необходимого шага. Одна из присутствовавших, пришедшая на панихиду в футболке с американским флагом, также заявила, что, по ее мнению, восстановление отношений между двумя странами является «абсолютно необходимым».
Что говорили в России.
Кирилл Дмитриев.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев высказался о политической ситуации в Соединенных Штатах. На фоне прощания в США с известным консервативным политиком и активистом Чарли Кирком, Дмитриев отметил, что американцы начинают критически относиться к заявлениям бывшего президента Джо Байдена.
«Сегодня наступил переломный момент. Люди наконец-то распознают ложные нарративы Байдена и глобалистскую медиамашину. Партнерство левых с фейковыми новостями рухнет. Все больше людей хотят правды, мира, безопасности и процветания, а не глобалистской лжи», — написал Дмитриев в соцсети X.
По словам Дмитриева, убитый активист был одним из ключевых представителей американского консервативного сообщества, активно выступавших за сближение с Россией. Сам Кирк при жизни высказывался против помощи Киеву. Он также называл президента Украины Владимира Зеленского препятствием к миру и «марионеткой ЦРУ».
«Чарли Кирк был одним из самых пророссийски настроенных голосов консерваторов США: он призывал к конструктивным отношениям с Россией и выступал против поставок американского оружия Украине», — написал Дмитриев. Его сообщение опубликовано в его личном telegram-канале.
Александр Дугин.
Реакция на убийство американского активиста и политика Чарли Кирка подтверждает глубокий и необратимый раскол в обществе США. Об этом сообщил российский философ, политолог и социолог Александр Дугин.
«Это настоящий раскол американского общества, где есть люди, которые радуются гибели и убийству Чарли Кирка, которые смеются над ним [и говорят, что] те, кто защищает идентичность американцев, христианские ценности, традиции, культуру, идентичность — они все подлежат уничтожению. Вот между этими двумя Америками сегодня проходит такая черта необратимого раздела», — сказал Дугин в интервью радио Sputnik.