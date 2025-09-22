СК завершил расследование убийства 19-летней давности в Иркутской области

«По версии следствия, в декабре 2006 года в поселке Култук обвиняемый, войдя в доверие к 77-летней женщине, у которой он ранее оставался на ночлег, предпринял попытку проникновения в её жилище с целью хищения имущества. Когда женщина оказала сопротивление, злоумышленник нанес ей удар обухом топора по голове», — поясняют в СК.