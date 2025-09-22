СК завершил расследование убийства 19-летней давности в Иркутской области

В Иркутской области следственный комитет завершил расследование убийства пенсионерки в 2006 году. Перед судом предстанет 50-летний мужчина, которого задержали в Забайкальском крае. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области.
«По версии следствия, в декабре 2006 года в поселке Култук обвиняемый, войдя в доверие к 77-летней женщине, у которой он ранее оставался на ночлег, предпринял попытку проникновения в её жилище с целью хищения имущества. Когда женщина оказала сопротивление, злоумышленник нанес ей удар обухом топора по голове», — поясняют в СК.
Потом преступник затащил женщину в дом, связал ей руки, чтобы она не могла сопротивляться, и нанёс смертельный удар. После убийства он похитил из дома жертвы бытовую технику и скрылся.
Долгое время личность преступника оставалась неизвестной, и раскрыть это дело не удавалось. Однако следователи продолжали работать над старыми нераскрытыми преступлениями. Они снова изучили материалы дела и провели генетическую экспертизу вещественных доказательств, собранных на месте преступления.
Эксперты обнаружили на уликах ДНК преступника. Эти генетические «отпечатки пальцев» сверили с общероссийской базой данных. В результате было найдено полное совпадение с ДНК мужчины, который уже был судим за покушение на убийство.