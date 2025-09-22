Пенсионерка из Березников в ходе многоступенчатой схемы передала мошенникам 1,6 миллиона рублей

И вновь полиция призывает граждан не совершать никаких финансовых операций на основании звонков неизвестных людей, кем бы они ни представлялись. И не впадать в панику, чем бы вам ни угрожали. Под полным запретом — реквизиты банковских карт, PIN-код, CVC/CVV-коды и одноразовые пароли для подтверждения операций, паспортные данные.