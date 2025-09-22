Ричмонд
Пенсионерка из Березников в ходе многоступенчатой схемы передала мошенникам 1,6 миллиона рублей

Источник: Freepik

Мероприятия в отношении 61-летней жительницы Березников начались с приглашения в.

Пенсионный фонд для перерасчета пенсии. При этом гражданку попросили сообщить код из СМС, что она и сделала.

На втором этапе с пожилой женщиной связалась «сотрудница портала Госуслуг» и пояснила: те, кто звонил ей раньше, были мошенниками. Теперь ее личный кабинет взломан.

Третьим этапом стал звонок «следователя», который рассказал, что на пенсионерку некто оформляет кредит. Следующим позвонил «сотрудник Центробанка» и рекомендовал перевести все деньги на счет ЦБ.

Переводы потерпевшая осуществляла несколько дней. А спустя неделю обратилась в полицию. Как сообщают в ГУ МВД России по Пермскому краю, возбуждено уголовное дело, проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

И вновь полиция призывает граждан не совершать никаких финансовых операций на основании звонков неизвестных людей, кем бы они ни представлялись. И не впадать в панику, чем бы вам ни угрожали. Под полным запретом — реквизиты банковских карт, PIN-код, CVC/CVV-коды и одноразовые пароли для подтверждения операций, паспортные данные.