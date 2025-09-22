В Омске бывший компьютерщик стал курьером у мошенников

Бывший администратор омского компьютерного клуба решил поменять профессию, устроившись курьером к мошенникам. Нестандартный «карьерный рост» принес омичу одни проблемы: его ждет суд и длительный тюремный срок, сообщает телеграм-канал «Омская полиция».
Представителем военной прокуратуры представлялся 36-летний омич, подрядившийся работать на телефонных мошенников. В его функции курьера входил приезд к обманутым пожилым омичкам, которые передавали мошенникам деньги. В ходе предварительного расследования установлено, что фигурант причастен к двум фактам обмана. Преступления были совершены в апреле и мае 2025 года. И если в первом случае у преступников все прошло гладко, то во втором эпизоде курьер мошенников попался в руки оперативников.
На допросе мужчина рассказал, что что нашел работу курьера в мессенджере. За первый случай обмана пожилой женщины он получил 5 тысяч рублей. Омичу предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», и покушении на совершение аналогичного преступления. Уголовное дело направлено в суд.