В Омске бывший компьютерщик стал курьером у мошенников

Представителем военной прокуратуры представлялся 36-летний омич, подрядившийся работать на телефонных мошенников. В его функции курьера входил приезд к обманутым пожилым омичкам, которые передавали мошенникам деньги. В ходе предварительного расследования установлено, что фигурант причастен к двум фактам обмана. Преступления были совершены в апреле и мае 2025 года. И если в первом случае у преступников все прошло гладко, то во втором эпизоде курьер мошенников попался в руки оперативников.