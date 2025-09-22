На трассе под Новосибирском в ДТП погиб мотоциклист

21 сентября около 17:35 в Новосибирском районе на трассе «Северный обход Новосибирска» произошло смертельное ДТП. Автомобиль Changan CS75 столкнулся с мотоциклом Yamaha, в результате чего мотоциклист погиб на месте. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.
За рулем автомобиля находился 60-летний мужчина. Машина двигалась от поселка Коченёво в сторону Мошково. На 35-м километре трассы водитель начал разворот и врезался в мотоцикл, ехавший в том же направлении.
46-летний водитель мотоцикла получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался до прибытия медиков.
На месте аварии работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.