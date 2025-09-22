На трассе под Новосибирском в ДТП погиб мотоциклист

21 сентября около 17:35 в Новосибирском районе на трассе «Северный обход Новосибирска» произошло смертельное ДТП. Автомобиль Changan CS75 столкнулся с мотоциклом Yamaha, в результате чего мотоциклист погиб на месте. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.