CNN: в США врач спас впавшего в кому пациента от изъятия органов

В США 22-летнего мужчину, впавшего в кому после ранения в голову, по ошибке признали подходящим для донорства органов. Однако в последний момент ситуация изменилась благодаря вмешательству молодого врача, который заметил признаки мозговой активности у пациента, сообщает CNN.
Американец был госпитализирован с серьезным ранением, полученным в результате огнестрельного выстрела в голову. После поступления в больницу врачи ввели его в состояние медикаментозной комы.
Сестра пациента заметила, что брат реагирует на ее просьбы, хотя медики утверждали, что движение руки было непроизвольным рефлексом. Вскоре семья получила звонок от представителя организации, занимающейся трансплантацией органов, которая сообщила, что пациент ранее дал согласие на донорство и предложила провести операцию как можно скорее.
Несмотря на сомнения родителей, они в итоге подписали необходимые документы. Когда пациента доставили в операционную, его лечащий врач обратил внимание на наличие мозговой активности и сердцебиение. Врач вмешался в процесс, когда хирурги уже начали подготовку к разрезу грудной клетки. Через два дня молодой человек пришел в сознание, а через неделю уже выписался из больницы.