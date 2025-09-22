CNN: в США врач спас впавшего в кому пациента от изъятия органов

Несмотря на сомнения родителей, они в итоге подписали необходимые документы. Когда пациента доставили в операционную, его лечащий врач обратил внимание на наличие мозговой активности и сердцебиение. Врач вмешался в процесс, когда хирурги уже начали подготовку к разрезу грудной клетки. Через два дня молодой человек пришел в сознание, а через неделю уже выписался из больницы.