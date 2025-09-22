Ричмонд
Футболиста Артема Дзюбу внесли в базу «Миротворца»

Форвард выступает за тольяттинский «Акрон».

Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 22 сентября. Рекордсмен по количеству голов среди российских футболистов Артем Дзюба внесен в базу данных украинского ресурса «Миротворец». Об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса.

Причина включения Дзюбы в базу не уточняется.

Дзюбе 37 лет, ему принадлежат рекорды по количеству забитых мячей среди российских футболистов (244) и в сборной России (31). Форвард выступает за тольяттинский «Акрон». С 2015 по 2022 год Дзюба играл за петербургский «Зенит», в составе которого стал четырехкратным чемпионом России, двукратным победителем Кубка России, четырехкратным обладателем суперкубка страны. По ходу карьеры футболист также играл за московские «Спартак» и «Локомотив», томскую «Томь», «Ростов», тульский «Арсенал» и турецкий клуб «Адана Демирспор».

Экстремистский сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. Сайт содержит собранную нелегальным путем базу личных данных людей, включая журналистов, артистов и политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную оценку авторов ресурса. В РФ по решению суда доступ к нему заблокирован.

