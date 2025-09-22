Новосибирский губернатор пообещал жесткие решения после обрушения школы

НОВОСИБИРСК, 22 сен — РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников пообещал после завершения расследования обрушения части здания школы в городе Татарске принять жесткие решения.
Утром 21 сентября в Татарске обрушилась часть школы № 5 (правое крыло), здание которой было построено в 1937 году. Пострадавших нет. В момент обрушения людей в здании не было. СУСК по региону возбудил уголовное дело по статье «Халатность». В связи с происшествием в здании введен режим ЧС.
«Обрушение здания школы в Татарске происшествие действительно чрезвычайное. Трагедии удалось избежать, но событие по-настоящему страшное. Все жесткие решения будут приниматься после завершения расследования. Сегодня единственное, в чем нужно торопиться — это минимизация последствий и предупреждение возможных ситуаций», — сказал Травников на оперативном совещании в облправительстве.
Работающая на месте ЧС министр образования региона Мария Жафярова доложила, что с понедельника всех 216 учеников школы перевели на дистанционное обучение. Для скорейшей организации очного обучения рассматривается три варианта: обучение в местной коррекционной школе-интернате, в соседней школе № 9 или смешанное (в обоих учреждениях).
В свою очередь, замглавы областного минстроя Дмитрий Тимонов доложил, что в настоящее время достраивается новая школа на 550 мест, в которую планируется перевести учеников школы № 5.
«В настоящее время стройка идет активными темпами… С подрядчиком отработали. Ищем варианты усиления. Рассчитываем, что к 1 сентября будущего года строительство мы завершим, и дети смогут пойти в новую школу», — сказал он. Травников потребовал ежедневный контроль за строительством новой школы и «максимальное форсирование работ».
«Этот случай, чудом не приведший к трагедии,… заставляет нас по-новому посмотреть на наши приоритеты и, наверное, скорректировать наши планы. Много предложений и пожеланий звучит от глав муниципалитетов, депутатов,… но давайте мы после этого случая осознаем: вторая смена, или маленький спортивный зал, или отсутствие бассейна — это не самая страшная беда, которая может случиться. И прежде чем мечтать о создании чего-то нового и красивого, давайте мы приведем в порядок те здания, которые не обеспечивают безопасность нахождения там людей», — сказал глава региона.
Он поручил областному минобразования и минстрою оценить качество обследований зданий школ в регионе, на основании этого пересмотреть трехлетние планы и при необходимости отказаться от создания «дополнительного комфорта» в пользу обеспечения безопасности.