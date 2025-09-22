Новосибирский губернатор пообещал жесткие решения после обрушения школы

«Этот случай, чудом не приведший к трагедии,… заставляет нас по-новому посмотреть на наши приоритеты и, наверное, скорректировать наши планы. Много предложений и пожеланий звучит от глав муниципалитетов, депутатов,… но давайте мы после этого случая осознаем: вторая смена, или маленький спортивный зал, или отсутствие бассейна — это не самая страшная беда, которая может случиться. И прежде чем мечтать о создании чего-то нового и красивого, давайте мы приведем в порядок те здания, которые не обеспечивают безопасность нахождения там людей», — сказал глава региона.