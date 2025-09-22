Гладков: Три человека погибли в результате атаки ВСУ на Белгородскую область

Три человека погибли и еще 10 пострадали в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области. Об этом в понедельник, 22 сентября, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, скончались жители Шебекинского и Ракитянского округов.
— Мы будем всегда помнить каждого, кто погиб. И цена, которую заплатит враг, она будет велика. Сегодня бойцы «Орлана», «Барса-Белгород», Министерства обороны, пограничной службы предпринимают все максимальные меры для того, чтобы ситуацию улучшить, — добавил губернатор.
Гладков в своем Telegram-канале также порекомендовал ориентироваться на заявления, которые делают органы местного самоуправления.
В этот же день в Краснодарском крае в результате падения обломков беспилотника (БПЛА) произошло возгорание на электроподстанции. Пострадавших в результате инцидента нет. На месте работают экстренные и оперативные службы.