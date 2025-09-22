В Иркутской области завершено расследование дела по убийству 19-летней давности. Все произошло в декабре 2006 года в Слюдянском районе. Тело 77-летней пенсионерки нашли с признаками насильственной смерти. В доме погибшей обнаружили следы кражи бытовой техники. Об этом КП-Иркутск сообщили в полиции региона.
В связи с произошедшим, следователи завели уголовное дело. Сотрудники ведомства изучали вещественные доказательства, следы на орудиях совершения преступления. В результате, оперативникам удалось выйти на след убийцы.
— Им оказался 50-летний мужчина, который находился на территории Забайкальского края, — уточнили в МВД России по Иркутской области.
Задержанный сознался в преступлении, совершенном 19 лет назад. Прибыв в Иркутскую область с гражданской женой, он остановился переночевать у пожилой женщины. На следующий день, покинув дом, он вернулся в нетрезвом состоянии, чтобы обокрасть пенсионерку. Взяв чужое, он нанес ей серьезные травмы обухом топора по голове и скрылся. Сейчас уголовное дело с обвинением направили в суд.