В Иркутской области завершено расследование дела по убийству 19-летней давности

Задержанный сознался в преступлении, совершенном 19 лет назад. Прибыв в Иркутскую область с гражданской женой, он остановился переночевать у пожилой женщины. На следующий день, покинув дом, он вернулся в нетрезвом состоянии, чтобы обокрасть пенсионерку. Взяв чужое, он нанес ей серьезные травмы обухом топора по голове и скрылся. Сейчас уголовное дело с обвинением направили в суд.