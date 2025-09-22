Ричмонд
Силы ПВО за ночь уничтожили 114 вражеских дронов над территорией России

Так, по 22 дрона уничтожили в Ростовской области и Краснодарском крае, еще 19 беспилотников сбили над территорией Белгородской области, 13 — над Астраханской областью.

Кроме того, 10 БПЛА зафиксировали над территорией Республики Крым, семь — над Брянской областью, пять — над акваторией Азовского моря.

Также по три дрона ликвидировали над Ярославской и Волгоградской областями, два — над акваторией Черного моря, по одному — над территориями Курской и Воронежской областей, добавили в Telegram-канале ведомства.

В этот же день в Краснодарском крае в результате падения обломков беспилотника произошло возгорание на электроподстанции. Пострадавших в результате инцидента нет. На месте активно работают экстренные и оперативные службы.

