Силы ПВО за ночь уничтожили 114 вражеских дронов над территорией России

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО РФ) за ночь ликвидировали 114 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны. Об этом в понедельник, 22 сентября, сообщили в Министерстве обороны.
Так, по 22 дрона уничтожили в Ростовской области и Краснодарском крае, еще 19 беспилотников сбили над территорией Белгородской области, 13 — над Астраханской областью.
Кроме того, 10 БПЛА зафиксировали над территорией Республики Крым, семь — над Брянской областью, пять — над акваторией Азовского моря.
Также по три дрона ликвидировали над Ярославской и Волгоградской областями, два — над акваторией Черного моря, по одному — над территориями Курской и Воронежской областей, добавили в Telegram-канале ведомства.
В этот же день в Краснодарском крае в результате падения обломков беспилотника произошло возгорание на электроподстанции. Пострадавших в результате инцидента нет. На месте активно работают экстренные и оперативные службы.