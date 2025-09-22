Длинная пробка образовалась на подъезде в Самару из-за ДТП

В Самарской области вечером в воскресенье, 21 сентября, местные жители пожаловались на длинную пробку на подъезде к областной столице. Транспортный затор произошел из-за аварии, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
— В Красноярском районе водитель «Chery Tiggo» на скорости врезался в световую опору. Сотрудники дорожной полиции обеспечивали беспрепятственный проезд транспорта. Женщину-водителя и ребенка осматривали врачи, — отметили в сообщении.
О состоянии пострадавших пока ничего неизвестно. Полиция продолжает устанавливать обстоятельства происшествия. По полученным материалам примут процессуальное решение.