Россия за ночь сбила более 100 украинских дронов

Согласно уточненной информации, наибольшее количество аппаратов — по 25 единиц — было сбито над Ростовской областью и Краснодарским краем. В Белгородской области перехвачено 19 БПЛА, в Астраханской — 13, в Крыму — 10, семь аппаратов нейтрализовано в Брянской области. Над акваторией Азовского моря средства ПВО уничтожили пять дронов, еще по три — в Ярославской и Волгоградской областях. По одному беспилотнику сбито над Курской и Воронежской областями, два — над Черным морем.