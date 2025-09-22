Ричмонд
Россия за ночь сбила более 100 украинских дронов

В ночь на 22 сентября средствами ПВО России были перехвачены и уничтожены 114 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.

«За прошедшую ночь средствами ПВО уничтожены 114 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Все объекты были своевременно обнаружены и ликвидированы», — сказано в сообщении. Новость опубликована в telegram-канале оборонного ведомства.

Согласно уточненной информации, наибольшее количество аппаратов — по 25 единиц — было сбито над Ростовской областью и Краснодарским краем. В Белгородской области перехвачено 19 БПЛА, в Астраханской — 13, в Крыму — 10, семь аппаратов нейтрализовано в Брянской области. Над акваторией Азовского моря средства ПВО уничтожили пять дронов, еще по три — в Ярославской и Волгоградской областях. По одному беспилотнику сбито над Курской и Воронежской областями, два — над Черным морем.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше