Посылку с наркотиками из США перехватила полиция в Алматы

«Сотрудники полиции пресекли попытку ввоза в город международной почтовой посылки с наркотическим средством растительного происхождения. По информации полиции, внутри посылки, прибывшей из США, находилось значительное количество запрещенного вещества», — говорится в сообщении в понедельник.
Как подчеркнул начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции (ДП) Алматы Мурат Жумабаев, сотрудники полиции регулярно проводят оперативные и специальные мероприятия по выявлению и пресечению фактов незаконного оборота наркотиков.
«Это не единичный случай, подобные эпизоды выявлялись и ранее. Мы будем продолжать системную работу, чтобы пресекать такие правонарушения. Закон одинаков для всех, и неотвратимость наказания — один из ключевых принципов нашей работы», — сказал Жумабаев.
В отношении подозреваемого начато досудебное расследование.
«Он помещен под стражу», — сказано в сообщении.