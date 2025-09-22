Ричмонд
Посылку с наркотиками из США перехватила полиция в Алматы

Алматы. 22 сентября. КазТАГ — Посылку с наркотиками из США перехватила полиция в Алматы, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел.

Источник: polisia.kz

«Сотрудники полиции пресекли попытку ввоза в город международной почтовой посылки с наркотическим средством растительного происхождения. По информации полиции, внутри посылки, прибывшей из США, находилось значительное количество запрещенного вещества», — говорится в сообщении в понедельник.

Как подчеркнул начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции (ДП) Алматы Мурат Жумабаев, сотрудники полиции регулярно проводят оперативные и специальные мероприятия по выявлению и пресечению фактов незаконного оборота наркотиков.

«Это не единичный случай, подобные эпизоды выявлялись и ранее. Мы будем продолжать системную работу, чтобы пресекать такие правонарушения. Закон одинаков для всех, и неотвратимость наказания — один из ключевых принципов нашей работы», — сказал Жумабаев.

В отношении подозреваемого начато досудебное расследование.

«Он помещен под стражу», — сказано в сообщении.