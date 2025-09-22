На трассе Пермь — Екатеринбург автобус с 30 пассажирами попал в ДТП

По предварительным данным, произошло столкновение легкового автомобиля «Лада», за рулем которого был 46-летний екатеринбуржец, и автобуса «Камаз» под управлением 55-летнего водителя из Ревды. В результате аварии водителя «Лады» с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу, в автобусе пострадавших нет.
Автоинспекторы установили, что водитель «Лады» имеет водительский стаж 26 лет, водитель автобуса имеет стаж вождения категории «Д» 29 лет. В автобусе ехали рабочие на предприятие. Движение осуществляется в штатном режиме, назначено расследование.
Напомним, в начале месяца пассажирский автобус попал в аварию на трассе Екатеринбург — Ревда. В ДТП пострадал один человек.