На трассе Пермь — Екатеринбург автобус с 30 пассажирами попал в ДТП

По предварительным данным, произошло столкновение легкового автомобиля «Лада», за рулем которого был 46-летний екатеринбуржец, и автобуса «Камаз» под управлением 55-летнего водителя из Ревды. В результате аварии водителя «Лады» с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу, в автобусе пострадавших нет.