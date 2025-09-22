В мгновение потеряли все: в доме многодетной семьи вспыхнул пожар

Сегодня утром, 22 сентября, в башкирском городе Белебее на улице Речная произошел пожар в доме, в котором проживала многодетная семья. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.
Мать проснулась от громкого треска и обнаружила помещение, заполненное дымом. Женщина успела разбудить детей, и через окно все смогли эвакуироваться из горящего строения. К счастью, никто не пострадал. Пожар ликвидировали прибывшие подразделения МЧС.
Семья временно разместится у родственников. На месте происшествия работает дознаватель МЧС, который устанавливает точную причину возгорания. По одной из предварительных версий, пожар мог возникнуть из-за короткого замыкания.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.