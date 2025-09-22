Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В мгновение потеряли все: в доме многодетной семьи вспыхнул пожар

В Башкирии сгорел дом многодетной семьи.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром, 22 сентября, в башкирском городе Белебее на улице Речная произошел пожар в доме, в котором проживала многодетная семья. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.

Мать проснулась от громкого треска и обнаружила помещение, заполненное дымом. Женщина успела разбудить детей, и через окно все смогли эвакуироваться из горящего строения. К счастью, никто не пострадал. Пожар ликвидировали прибывшие подразделения МЧС.

Семья временно разместится у родственников. На месте происшествия работает дознаватель МЧС, который устанавливает точную причину возгорания. По одной из предварительных версий, пожар мог возникнуть из-за короткого замыкания.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.