На территории двух районов Башкирии загорелась сухая трава

В Башкирии за прошедшие сутки не зарегистрировано лесных пожаров, однако пожарные ликвидировали два загорания сухой растительности. Об этом сообщает Государственный комитет республики по чрезвычайным ситуациям.
Очаги возгорания были ликвидированы в Федоровском районе в селе Кирюшкино и в Буздякском районе между селами Старый Буздяк и Сергеевка. Благодаря своевременному реагированию пожарных подразделений, распространение огня удалось предотвратить.
По данным ведомства, с начала текущего года в республике возникло 14 очагов лесных пожаров на общей площади более 29 гектаров и зафиксировано 331 загорание сухой растительности на общей площади более 1300 гектаров.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.