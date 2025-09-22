Ричмонд
На территории двух районов Башкирии загорелась сухая трава

В Башкирии дважды вспыхнула сухая трава.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии за прошедшие сутки не зарегистрировано лесных пожаров, однако пожарные ликвидировали два загорания сухой растительности. Об этом сообщает Государственный комитет республики по чрезвычайным ситуациям.

Очаги возгорания были ликвидированы в Федоровском районе в селе Кирюшкино и в Буздякском районе между селами Старый Буздяк и Сергеевка. Благодаря своевременному реагированию пожарных подразделений, распространение огня удалось предотвратить.

По данным ведомства, с начала текущего года в республике возникло 14 очагов лесных пожаров на общей площади более 29 гектаров и зафиксировано 331 загорание сухой растительности на общей площади более 1300 гектаров.

