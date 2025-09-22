Ричмонд
Россия выдала Казахстану предполагаемого мошенника

Из Российской Федерации экстрадирован подозреваемый в совершении мошенничества в особо крупном размере. Об этом 22 сентября 2025 года заявили в пресс-службе Генеральной прокуратуры (ГП) Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан из Российской Федерации экстрадирован гражданин, подозреваемый в хищении бюджетных денежных средств в особо крупном размере.

Пресс-служба ГП РК

Следствием установлено, что указанное лицо, являясь руководителем строительной компании, в период с 2020 по 2022 годы, действуя в группелиц по предварительному сговору, путем заключения фиктивных договоров и перевода средств через аффилированные компании, похитило свыше 8,5 млрд тенге из дочерней организации АО «Самрук-Энерго».

Указанные средства были предназначены для строительства ветровой электростанции в Акмолинской области.

После совершения преступления подозреваемый скрылся и был объявлен в международный розыск.

В феврале этого года он задержан на территории Российской Федерации, которая по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан приняла решение о его экстрадиции в Казахстан.

В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.

Другие участники преступления в мае текущего года осуждены к различным срокам лишения свободы.

За совершение инкриминируемого деяния уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Генеральная прокуратура продолжает системную работу по розыску и привлечению к ответственности лиц, скрывающихся за рубежом".