Священник рассказал о варварских методах ВСУ скрытия следов поддержки НАТО в Курской области

«Били целенаправленно, чтобы уничтожить следы пребывания здесь представителей НАТО и, соответственно, вот этих боекомплектов, боеприпасов», — передает слова Зинченко РИА Новости. Он добавил, что вокруг здания были обнаружены многочисленные ямы, в которых хранились снаряды натовского производства. Уточняется, что среди боеприпасов находились изделия как американского, так и европейского происхождения.