В Иркутской области 16 жителей перевели мошенникам 14 млн рублей за три дня

В Иркутской области 16 жителей перевели мошенникам 14 миллионов рублей за три дня. 67-летняя преподавательница из Братска потеряла больше всех сбережений — более 6 миллионов рублей. Как рассказали КП-Иркутск в полиции, аферисты ввели женщину в заблуждение, выдав себя за сотрудников службы доставки, портала Госуслуг и «спецслужб». Они заставили ее сообщить код из СМС. Потом сибирячка узнала о якобы взломе аккаунта Госуслуг. Поддавшись на уговоры, она выполняла их дальнейшие указания.
— Четыре человека пострадали от лже-продавцов на онлайн-площадках, потеряв в общей сумме 661 тысячу рублей. Среди пострадавших — автовладелец, который пытался купить документы, — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Житель Куйтуна перешел по ссылке, оформил заявку и перевел 95 тысяч рублей на указанные счета. Еще одной схемой обмана стала история, когда медсестре пришло сообщение от «арендодателя». Он попросила девушку оплатить стоимость проживания, в результате сибирячка лишилась 31 тысячи рублей.