В Иркутской области 16 жителей перевели мошенникам 14 млн рублей за три дня

В Иркутской области 16 жителей перевели мошенникам 14 миллионов рублей за три дня. 67-летняя преподавательница из Братска потеряла больше всех сбережений — более 6 миллионов рублей. Как рассказали КП-Иркутск в полиции, аферисты ввели женщину в заблуждение, выдав себя за сотрудников службы доставки, портала Госуслуг и «спецслужб». Они заставили ее сообщить код из СМС. Потом сибирячка узнала о якобы взломе аккаунта Госуслуг. Поддавшись на уговоры, она выполняла их дальнейшие указания.