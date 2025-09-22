В Греции турист столкнулся в лесу с медведем и снял на видео собственную смерть

Трагедия попала на видео. Видео © X / xian_shou67114.
По данным издания, в какой-то момент на пути мужчин возник крупный хищник. Туристы попытались отогнать его с помощью спрея. Однако медведь напал на Ставрианидиса. Друг погибшего рассказал, что ему удалось спрятаться среди елей, и зверь его не тронул. Заметив, что Ставрианидис упал в ущелье, он вызвал спасателей.
Ранее студенты Корнеллского университета в США убили медведя и разделали его тушу на кухне общежития. Двое учащихся добыли животное массой 54 килограмма во время охоты за пределами округа Томпкинс, штат Нью-Йорк, имея на то разрешение. Инцидент вызвал общественный резонанс после жалобы со стороны других жильцов общежития, однако расследование не выявило нарушений закона.