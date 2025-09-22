В Греции турист столкнулся в лесу с медведем и снял на видео собственную смерть

По данным издания, в какой-то момент на пути мужчин возник крупный хищник. Туристы попытались отогнать его с помощью спрея. Однако медведь напал на Ставрианидиса. Друг погибшего рассказал, что ему удалось спрятаться среди елей, и зверь его не тронул. Заметив, что Ставрианидис упал в ущелье, он вызвал спасателей.