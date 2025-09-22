Следствие поставило точку в деле убийства троих детей в Красноярском крае

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела, возбужденного по статье об убийстве малолетних. Преступление произошло весной 2025 года в одной из квартир Канска. Валентина Мытько задушила четырехлетнюю дочь, затем топором нанесла ей один удар в левую подключичную область. Также она причинила множественные удары топором по голове и телу семи месячному сыну и восьмилетнему сыну, вернувшемуся из школы. После чего сама обратилась за медицинской помощью. Женщину задержали и поместили на принудительное лечение в специализированное медицинское учреждение.