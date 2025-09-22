Выяснилось, что россиянка, обвиняемая в убийстве детей, была невменяемой

Жительница города Канска Красноярского края Валентина Мытько, обвиняемая в убийстве троих своих детей, в момент совершения преступления находилась в состоянии невменяемости. Об этом сообщили «ТАСС» в Главном следственном управлении СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Согласно результатам стационарной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, у женщины было диагностировано хроническое психическое расстройство. Это лишало её способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, а также руководить ими в момент совершения общественно опасного деяния, уточнил представитель ведомства.
Напомним, что трагическое событие произошло 14 апреля 2025 года в жилом доме на улице Герцена. По данным следствия, 30-летняя женщина, находясь дома с детьми, совершила убийство 4-летней дочери, 7-месячного и 8-летнего сыновей. Единственным выжившим стал её 7-летний сын, который оказался очевидцем произошедшего и впоследствии рассказал о случившемся родственникам.
Параллельно продолжается расследование в отношении отца детей по подозрению в истязании одного из сыновей — данные действия совершались до убийства. Также проводятся процессуальные проверки в отношении должностных лиц органов опеки по статье о халатности.
Читайте также: Мужчина застал жену с подругой в постели и жестоко зарезал их насмерть.