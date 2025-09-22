Выяснилось, что россиянка, обвиняемая в убийстве детей, была невменяемой

Напомним, что трагическое событие произошло 14 апреля 2025 года в жилом доме на улице Герцена. По данным следствия, 30-летняя женщина, находясь дома с детьми, совершила убийство 4-летней дочери, 7-месячного и 8-летнего сыновей. Единственным выжившим стал её 7-летний сын, который оказался очевидцем произошедшего и впоследствии рассказал о случившемся родственникам.