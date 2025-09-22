Ричмонд
Под Екатеринбургом в ДТП попал Ferrari за 20 млн

35-летний водитель иномарки не справился с управлением на мокрой дороге и влетел в ограждение.

Накануне в Свердловской области в дорожную аварию попал 35-летний водитель Ferrari 296 GTB, которая стоит больше 20 миллионов рублей. ДТП сучилось вечером 21 сентября на трассе Пермь — Екатеринбург под Ачитом. Мужчина ехал в сторону Екатеринбурга и не справился с управлением, допустив наезд на дорожное ограждение. В результате происшествия никто не пострадал.

«В связи с ухудшением погодных условий на территории региона Госавтоинспекция призывает водителей к повышенной бдительности», — обратились к автолюбителям в региональном ведомстве.

В условиях обильных осадков водителям рекомендуют строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.