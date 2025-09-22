Под Екатеринбургом в ДТП попал Ferrari за 20 млн

Накануне в Свердловской области в дорожную аварию попал 35-летний водитель Ferrari 296 GTB, которая стоит больше 20 миллионов рублей. ДТП сучилось вечером 21 сентября на трассе Пермь — Екатеринбург под Ачитом. Мужчина ехал в сторону Екатеринбурга и не справился с управлением, допустив наезд на дорожное ограждение. В результате происшествия никто не пострадал.