Детей обрушившейся в Татарске школы отправили на дистанционное обучение

В Татарске детей школы № 5, часть которой обрушилась утром 21 сентября, на три дня отправили на дистанционное обучение. Пока школьники находятся на удаленке, будет решаться вопрос об их дальнейшем очном обучении. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.