Детей обрушившейся в Татарске школы отправили на дистанционное обучение

В Татарске детей школы № 5, часть которой обрушилась утром 21 сентября, на три дня отправили на дистанционное обучение. Пока школьники находятся на удаленке, будет решаться вопрос об их дальнейшем очном обучении. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.
По словам министра образования Марии Жафяровой, сейчас рассматривается три модели дальнейшего обучения школьников: перевести классы в школу № 9, которая находится рядом; организовать учебный процесс в отремонтированной школе-интернате; часть ребят отправить в школу № 9, а другую часть — в школу интернат.
— Окончательное решение будет принято сегодня, после встречи с родителями, которая состоится в 14:00, — добавила она.
Если детей временно переведут в школу-интернат, то администрация Татарского муниципального округа организует подвоз школьников к месту обучения.