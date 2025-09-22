Ричмонд
Детей обрушившейся в Татарске школы отправили на дистанционное обучение

В Минобразования рассматривают три модели дальнейшего обучения школьников.

Источник: прокуратура Новосибирской области

В Татарске детей школы № 5, часть которой обрушилась утром 21 сентября, на три дня отправили на дистанционное обучение. Пока школьники находятся на удаленке, будет решаться вопрос об их дальнейшем очном обучении. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

По словам министра образования Марии Жафяровой, сейчас рассматривается три модели дальнейшего обучения школьников: перевести классы в школу № 9, которая находится рядом; организовать учебный процесс в отремонтированной школе-интернате; часть ребят отправить в школу № 9, а другую часть — в школу интернат.

— Окончательное решение будет принято сегодня, после встречи с родителями, которая состоится в 14:00, — добавила она.

Если детей временно переведут в школу-интернат, то администрация Татарского муниципального округа организует подвоз школьников к месту обучения.