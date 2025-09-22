Жительница Хабаровского края заплатит за нападение собаки на ребенка

Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда. В ходе судебного разбирательства ответчица добровольно выплатила семье пострадавшего 40 тысяч рублей. Кроме того, хозяйка животного была привлечена к административной ответственности по части 2 статьи 36.5 Кодекса Хабаровского края об административных правонарушениях и оштрафована.