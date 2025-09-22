Жительница Хабаровского края заплатит за нападение собаки на ребенка

Прокуратура Ульчского района добилась компенсации морального вреда для семилетнего мальчика, пострадавшего от нападения собаки. Инцидент произошел в мае 2025 года в селе Савинское, где животное без поводка и намордника нанесло ребенку множественные укусы ноги, руки и спины. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Пострадавший с колото-рваными ранами и ссадинами был госпитализирован в медицинское учреждение. Расследование установило, что хозяйка собаки нарушила правила выгула животных, оставив питомца без присмотра и средств защиты.
Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда. В ходе судебного разбирательства ответчица добровольно выплатила семье пострадавшего 40 тысяч рублей. Кроме того, хозяйка животного была привлечена к административной ответственности по части 2 статьи 36.5 Кодекса Хабаровского края об административных правонарушениях и оштрафована.