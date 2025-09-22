Новосибирский губернатор анонсировал «жесткие решения» после обрушения школы

Ранее здание школы № 5 в Татарске уже признавалось аварийным: еще в 2012 году эксперты зафиксировали серьезные проблемы с его техническим состоянием, а степень износа превышала 70% шесть лет назад. Несмотря на это, учреждение продолжало работу вплоть до обрушения, а капитальный ремонт не проводился более шести лет. После ЧП следственные органы возбудили уголовное дело и начали проверку обстоятельств происшествия.