Новосибирский губернатор анонсировал «жесткие решения» после обрушения школы

Травников заявил о жестких мерах после завершения расследования.
Утром 21 сентября в городе Татарске обрушилось правое крыло школы № 5, построенной в 1937 году. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил о намерении принять жесткие меры по итогам расследования обрушения.
«Все жесткие решения будут приниматься после завершения расследования», — приводят слова Травникова РИА Новости. Он подчеркнул, что сейчас нужно торопиться в минимизации последствий и предупреждении возможных ситуаций.
После ЧП учащихся и персонал школы перевели на дистанционный формат обучения. На месте работают эксперты строительного контроля и специалисты МЧС, чтобы оценить степень повреждений и исключить дальнейшие риски. Штаб по ликвидации последствий продолжает работу в круглосуточном режиме. В ближайшие дни будет принято решение о дальнейшем использовании здания и расселении классов по другим учебным заведениям города.
Ранее здание школы № 5 в Татарске уже признавалось аварийным: еще в 2012 году эксперты зафиксировали серьезные проблемы с его техническим состоянием, а степень износа превышала 70% шесть лет назад. Несмотря на это, учреждение продолжало работу вплоть до обрушения, а капитальный ремонт не проводился более шести лет. После ЧП следственные органы возбудили уголовное дело и начали проверку обстоятельств происшествия.